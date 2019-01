Sport

Sunnmøre fotballkrets publiserte måndag dei påmeldte laga til Obos Cup - Sunnmørsmeisterskapet i fotball. Turneringa skal arrangerast for G/J16 og med herre- og dameklasse. Det vart tidlegare klart at det blei opna for å melde på samansette lag og 2.-lag, men SFK har framleis håp om å få med nokre fleire og har utvida påmeldingsfristen til 23. januar.

Turneringa skal etter planen spelast med gruppespel, eventuelle utslagsrunder, samt sluttspel.

Ifølgje kretsen har desse laga meldt seg på:

J16:

Aksla Blindheim Guard Herd 1 Hødd 2 Hødd 3 Ørsta

G16:

Aksla Bergsøy 1 Hasundgot Herd 2 Hødd Rollon Stranda Volda Ørskog

Kvinner Senior:

Aksla Blindheim Brattvåg HaNo Hødd Valder Ørsta

Menn Senior: