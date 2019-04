Vil ta Trimgruppa ut av IL Hødd

Sport

Trimgruppa er den minste av undergruppene i IL Hødd. Gruppa har ikkje medlemmer utover dei som er valde inn i styret, men gjer ein stor jobb for å legge til rette for mellom anna fjelltrimmen. Trimgruppa og Skeide har også vore svært involverte i arbeidet med å få på plass turvegar rundt om i Ulsteinfjella, slik at flest mogleg skal ha sjansen til å ta i bruk naturen i kommunen.