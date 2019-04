Sport

Sander Håskjold Nyland håpar på godt spel og mykje publikum til sin første heimekamp som Hødd-trenar.

Hødd tok eit sterkt bortepoeng mot Fredrikstad sist helg. No ventar Byåsen på heimebane og Hødd-trenaren ser fram til kampen.

– Eg forventar at vi gler oss til heimekamp igjen. Det er lenge sidan sist. Eg forventar også at vi ser eit lag som har mykje entusiasme og energi. Fotballmessig forventar eg at vi ser igjen det vi øver på, både i angrepsspelet og forsvarsspelet, og gjer vi det så kjem vi til å levere ein god fotballkamp. Det kjem forhåpentlegvis ein del folk og vi gler oss til å få vise oss fram for heimepublikum, seier Håskjold Nyland.

Mange av bortelaga som har kome til Høddvoll dei siste sesongane har lagt seg lågt i banen og latt Hødd ha ballen mykje. Håskjold Nyland er usikker på om det kjem til å skje måndag.

– Ein ser at Nardo kom hit i fjor, stod høgt og vann den kampen. I 2017 vann Byåsen 3–1 her, sjølv om dei til slutt rykte ned. Kanskje Trønderlaga har hatt ein litt annan inngang til det, og i større grad ønskjer å straffe oss gjennom eit godt organisert press, anten høgt eller lågt, og at dei køyrer overgangar. Eg forventar samstundes at vi gjennom vår tilnærming til kampen og gjennom måten vi skal stå fram på vil levere ein god fotballkamp.

Møter kontringssterkt lag

Hødd-trenaren meiner det er vanskeleg å spå korleis kampbiletet kjem til å bli, men han ønskjer at laget skal ta meir tak i kampen frå start enn kva som vart gjort i Fredrikstad.

– Dersom vi ikkje gjer det vi skal frå minutt 0 til minutt 25, som i Fredrikstad, så blir det ein kamp med mykje langpasningar og mykje duellar. Det kler oss ikkje. Gjer vi det vi skal så blir ikkje kampen slik, og då vil vi forhåpentlegvis dominere meir i banespelet. Samstundes er ikkje kampbiletet berre opp til oss, det er avhengig av ein motstandar også, fortel han.

Byåsen vann 4–2 over Brattvåg i serieopninga og laget har nokre eigenskapar som Hødd må vere obs på.

– Dei er veldig gode i kontringsspelet sitt. Der tenkjer dei mykje gevinst og kastar mykje folk i angrep når dei vinn ballen. Der er dei gode. Dei har også gode kantspelarar som er gode ein mot ein og flinke til å avslutte, samt indreløparar som trykker bra etter og fyller på i det offensive spelet. Dei er også godt organiserte i forsvarsspelet sitt, meiner Hødd-trenaren.

Nesten skadefri tropp

William Fjørtoft er ikkje aktuell til kampen med ein skade i fotbladet. Daniel Eid har også trøbla litt med eine låret, men trente søndag og skal vere tilgjengeleg mot Byåsen.

– Slik det ser ut no så er alle unntatt William med i troppen. Daniel seier sjølv at det skal gå bra og han er også klarert fysisk av Jesper, så vi satsar på at det skal gå bra, fortel Håskjold Nyland.