Slik var andre serierunde

Sport

Det var nok ikkje alle som hadde forventa at Stjørdals-Blink skulle toppe avdelinga etter to kampar, men i løpet av dei to første serierundane har trønderane slått både Arendal og Levanger 4-0. Begge desse laga står også utan poeng etter to kampar, medan Vidar, Sola og Fredrikstad alle har eitt poeng kvar. Kampen på Blink-banen fekk elles ei spesiell opplading, då eine innbyttarbenken brann ned morgonen før kampen.

5-0 sigeren til Hødd løfta laget opp på andreplass i avdelinga, men det er som eitt av fem lag som står med fire poeng etter dei to første rundane.

Resultat:

Brattvåg - Arendal 2-1

Vidar - Egersunds 1-2 *Markus Naglestad scora begge måla for EIK

Stjørdals-Blink - Levanger 4-0

Hødd - Byåsen 5-0

Moss - Nardo 1-2

Kvik Halden - Fredrikstad 1-0

Bryne - Sola 1-0

Neste runde:

Sola - Brattvåg

Levanger - Kvik Halden

Byåsen - Stjørdals-Blink

Arendal - Hødd

Egersunds - Moss

Nardo - Bryne

Fredrikstad - Vidar