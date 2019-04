Dobbelsignering for LGFK

Sport

Denne veka er det klart for seriestart i 4.-divisjon og onsdag vart det klart at ein av Hareid sine lokale motstandarar ytterlegare forsterkar før sesongstarten.

Frå før har Larsnes/Gursken FK mellom anna fått heim Steffen Moltu. No er det klart at også Bendik Torset og Christoffer Brune Rekdal spelar for LGFK denne sesongen.

Sist sesong var Bendik Torset innom Nest/Sotra. Der var han involvert i 13 kampar i Obosligaen. Torset harogså ei rekkje sesongar bak seg i Hødd. LGFK skriv i ei pressemelding at Torset studerer i Bergen og difor vil trene med LGFK og spele kampar når det passar med studiane. Torset spelte treningskampen mot Ørsta i helga og scora då begge måla for LGFK i kampen som enda 2-2.

Den andre forsterkinga LGFK har fått på plass har mellom anna spelt fleire sesongar i Herd, i tillegg til moderklubben LGFK, men spelte i fjor for EIK Tønsberg. Ifølgje LGFK er Brune Rekdal på lån derfrå og spelar vårsesongen i Larsnes/Gursken.