Aursnes ut 2021

Sport

Fredrik Aursnes har signert ny kontrakt med Molde FK. Det skriv klubben på sine nettsider.

Tysdag gjekk MFK ut med nyheita om at både Fredrik Aursnes og Eirik Hestad forlengjer sine kontrakter med to år. Begge hadde kontrakt som gjekk ut etter 2019-sesongen.

Fredrik Aursnes gjekk til Molde frå Hødd etter 2015-sesongen. Sidan den gong har han spelt over 100 kampar for Molde.

– To lokale gutar som er veldig viktige for oss. Vi er utruleg glade for at dei bestemte seg for å forlenge kontraktane sine. Det er eit godt signal til både klubben og byen at dei valte å bil med oss i fleire år fremovar, seier hovudtrenar Erling Moe til klubben sine nettsider.