Hareid vil få på plass fleire lag

Sport

Lokalfotballen rullar for fullt, men Hareid IL ser framleis på moglegheitene for å få på plass fleire lag. Per i dag er det nemleg hòl mellom A-laget og G16-laget, samt at Hareid ikkje har G12-lag.

Styreleiar Einar Orten Trovåg skriv i eit innlegg på Hareid IL si nettside at det no ser ut til at ein får på plass eit G12-lag igjen. Der skal Hareid ha fått ein munnleg avtale med ein aktuell trenar, som skal styre laget saman med foreldre/føresette.

I same innlegget går det fram at ein allereie søndag startar opp ei treningsgruppe som har fått arbeidstittel ”Hareid 4”. Laget skal vere ei tilbod for spelarar over 16 år som per i dag ikkje har noko tilbod. Ifølgje innlegget frå Orten Trovåg er det fleire tidlegare Hareid 2-spelarar som har meldt interesse, men laget treng også påfyll av yngre spelarar.

Styret og sportsleg utval i Hareid ønskjer også å melde på eit juniorlag i seriespel til hausten. Dette fordi dei har fått innspel på at det ikkje er alle spelarane i junioralder som får tilstrekkeleg kamptilbod. Dersom situasjonen til hausten er lik vil det difor meldast opp juniorlag.