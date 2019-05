Sport

- Eg er fornøgd med at vi går vidare, fornøgd med at vi scorar fire mål, men vi leverer ein prestasjon under forventa. Då blir det ein fotballkamp som blir spanande, det blir "end-to-end stuff" og ein open fotballkamp. Vi er ikkje fornøgde med prestasjonen, men vi er fornøgde med fire mål og at vi klarar å vippe det i vår favør, seier Hødd-trenar Sander Håskjold Nyland.