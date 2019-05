Heimekampar for Hareid og Hødd 2

Sport

Mai kom med både snø og lågare temperaturar, men også med sesongens første heimekamp for Hareid på Hareidsmyrane.

Etter eit krutsterkt poeng på bortebane mot Bergsøy sist fredag er det Valder som tek turen til Hareid denne veka.

Hareid fekk den tøffaste moglege testen i første serierunde, men det blir neppe mykje enklare mot Valder, som slo til med ein 4–2 siger over Hødd 2 sist veke. Då hadde Valder på eit tidspunkt 4-0, men rekruttane til Hødd reduserte to gongar mot slutten av kampen.

Hareid hadde ei enorm opning borte mot Bergsøy og var oppe i både 2–0 og 3–1. Bergsøy slo tilbake og sikra eitt poeng, men seriepremieren var absolutt svært godkjent for Hareid sin del.

I fjor gjekk Valder sigrande ut av begge duellane med Hareid. Dei vann 4–2 på Hareidsmyrane og 1–0 heime på Valdervoll. Faktisk må vi tilbake til april 2016 for å finne siste Hareid-sigeren, etter at Valder var ein tur nede i 5.-divisjon i 2017.

Slår Hødd tilbake?

Mange ventar at Hødd 2 skal kjempe heilt i toppen av 4.-divisjon denne sesongen, men borte mot Valder blei det ei tøff opning for rekruttlaget. Sjølv med tre spelarar frå A-troppen i førsteellevaren vart Valder ei for tøff nøtt for Hødd 2.

Fredag tek Hødd imot Emblem heime på Høddvoll. A-laget spelte NM-kamp i midtveka og har ny seriekamp søndag, som truleg vil påverke kor mange frå A-troppen som er med mot Emblem, men Hødd har også nokre spelarar som treng kamptrening og som truleg vil bidra mot Emblem.

Kveldens motstandarar på Høddvoll tapte 1–2 for Volda i serieopninga.