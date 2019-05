Møter Fortuna

Sport

Hødd toppar avdelinga etter to serierundar i 2.-divisjon, og har fått den starten laget håpa på med siger over både Sunndal og Nardo.

FK Fortuna fekk berre med seg eitt poeng mot Herd i serieopninga, men slo til med 9–0 siger over Sunndal sist helg. No står Hødd for tur.

Fortuna er blant favorittane til å vinne avdelinga, som dei gjorde i 2018. I fjor spelte laget kvalifisering om opprykk til 1.-divisjon, men nådde ikkje opp. Hødd har blitt tippa i andre enden av avdelinga, men starten til laurdagens heimelag har vore svært oppløftande.

Kampen kan du sjå på Vikebladet.no: