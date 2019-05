Sport

Hasundgot har slått Hovdebygda og spelt uavgjort mot Langevåg, og har såleis fått ein bra start på sesongen i 5.-divisjon.

Torsdag reiser laget til Ikornnes for bortekamp mot FK Sykkylven, eitt av berre to lag som har full pott etter dei to første serierundane.

Spesielt imponerande var FK Sykkylven i opningskampen sin, der dei slo Godøy heile 7–1.

Sist veke vann FK Sykkylven 1–0 over Stranda på bortebane, og saman med Aksla toppar dei avdelinga med sine seks poeng.