Målkalas i Ørsta

Sport

Hødd 2 har hatt ein noko varierande sesong så langt. Før måndagens kamp borte mot Ørsta og Vegard Heltne hadde rekruttane vunne to og tapt to, men felles for alle Hødd 2 sine kampar har vore at dei er målrike.

Det skulle også kampen mot Ørsta bli og det heile opna forrykande.

Hødd var nemleg i føringa allereie etter fire minutt med Pijus Marcinkevicius som første målscorar. Seks minutt seinare var det Håkon Grimstad Thormodsæter sin tur og rekruttane hadde 0-2 etter ti minutt.

Dei første om lag 25 minutta var svært innhaldsrike på Ørsta stadion og etter ei redusering frå Knut Erik Myklebust slo Hødd til med to nye scoringar. Begge ved Håkon Otterlei Fjørtoft. Laga gjekk dermed til pause på stillinga 1-4 til Hødd 2.

Den andre omgangen blei heller ikkje innhaldslaus og allereie seks minutt ut i omgangen fekk Jørgen Nygård Vinjevoll sjå sitt andre gule kort og dermed raudt. Heimelaget måtte dermed avslutte med ti mann, og dei låg framleis under med tre mål.

Det var likevel Ørsta som ordna første scoringa i den andre omgangen, då Markus Bolli Austrheim sette inn 2-4 etter 67 minutt.

Sindre Ryttvad Kleiven fekk debuten for A-laget til Hødd på tampen av 4-2 sigeren over Moss søndag og måndag kom han inn for å score Hødd 2 sitt femte mål i Ørsta. Håkon Botn Brautaset sette inn 2-6 nokre minutt seinare og med ti minutt igjen av kampen burde vel det meste vere greitt?

Ikkje heilt. Ti minutt før slutt kom Fredrik Sundalskleiv Jørgensen inn for Ørsta. Sju minutt seinare var han tomålsscorar og Ørsta var oppe på 4-6.

Hødd 2 hadde likevel ei bra luke og nokre minutt på overtid kom også det siste punktumet i den elleville kampen, då bortelaget sette inn 4-7 og Håkon Botn Brautaset scora sitt andre.

Hødd: Joakim Goksøyr Ulstein - Jakob Sætrenes, Bastian Myklebust Rasmussen(K), William Fjørtoft, Håkon Grimstad Thormodsæter - Pijus Marcinkevicius, Tobias Pettersen Hatløy, Isak Gabriel Skotheim - Håkon Otterlei Fjørtoft, John Oskar Hatlebrekke Rekdal, Håkon Botn Brautaset

Benk: Adrian Støylen Haraldsvik, Sondre Muren Gjerdsbakk, Sindre Ryttvad Kleiven, Erlend Rokseth Skeide, Marcus Dimmen