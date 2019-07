– Stemninga er bra

Sport

Hødd-trenar Sander Nyland var, rett etter tapet for Levanger, svært skuffa og betutta over korleis laget presterte. Og det med rette, for det var ein kamp langt under det nivået ein bør forvente seg av Hødd. Men med litt tid og evaluering, er Hødd og Nyland klare til å slå tilbake.