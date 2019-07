Fleire storsigrar i siste runde før ferien

Sport

Men ingen fekk det tøffare enn Hødd.

Det vart ei bekmørk avslutning på vårsesongen for Hødd sin del. Laget tapte til slutt heile 1-7 for Kvik Halden på bortebane laurdag. Det einaste lyspunktet for dei blåkvite var Robin Shroot si straffescoring då Hødd reduserte etter 55 minutt, men seks baklengsmål etter pause sørga for at det blei eit knusande siger for heimelaget.

Hødd var ikkje det einaste laget som fekk det tungt denne runden. Brattvåg tapte 0-5 på bortebane i møte med Egersunds, medan Nardo vann 4-0 over Moss på Nissekollen.

Resultat:

Levanger - Arendal 4-3

Egersunds - Brattvåg 5-0

Sola - Fredrikstad 1-2

Kvik Halden - Hødd 7-1

Nardo - Moss 4-0

Byåsen - Vidar 2-2

Bryne - Stjørdals-Blink 1-1

Neste runde (10. og 11. august):

Vidar - Bryne

Brattvåg - Hødd

Stjørdals-Blink - Nardo

Moss - Egersunds

Sola - Levanger

Fredrikstad - Byåsen

Arendal - Kvik Halden