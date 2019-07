Dobbel markering av 100-årsdagen

Sport

1. august er det 100 år sidan skipinga av IL Hødd og det skal sjølvsagt markerast.

På Høddvollhuset skal 100-årsdagen markerast med ei uformell bursdagsfeiring og ope hus. Arne Flatin, leiar i jubileumskomiteen, opplyser at her vil alle vere velkomne for bursdagskake og kaffi.

Samstundes kjem sjølve jubileumsdagen midt i ferietida og i ein periode der mange Hødd-lag deltek under Norway Cup i Oslo. Difor blir det også lagt opp til ei markering på Ekebergsletta 1. august.

Ifølgje Flatin planlegg ein mellom anna ein parademarsj over Ekebergsletta.