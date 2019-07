Rullar ut det nye kunstgraset

Sport

Arbeidet med å få lagt nytt kunstgras på den gamle kunstgrasbanen på Høddvoll er i gang for fullt. Det gamle dekket er fjerna og denne veka har arbeidet med å rulle ut det nye kunstgraset starta.

No vert det endeleg nytt kunstgras på Høddvoll: – Det er ei veldig viktig bane Tidlegare i år fekk Hødd pengar av både Sparebanken Møre og Sparebank 1 Søre Sunnmøre til skifte av kunstgrasdekke. Dekkskiftet er no i ferd med å bli gjennomført.

Utskiftinga av dekket har vore svært etterlengta og allereie i fjor haust sa Per Arve Moldskred at det gamle kunstgraset var overmodent for utskifting.