Vann heatet sitt under Oslo Sommerstevne

Sport

16-åringen Sondre Johannes Espelid frå Dimna IL vann det fjerde heatet på 200 meter under Oslo Sommerstevne onsdag. I 1,8 m/s medvind sprang Espelid inn til 23,75 og heatsiger. Tida er litt bak hans personlege rekord på 23,44 frå Veidekkeleikane på Lillehammer.

Det gjekk endå raskare i dei andre heata på 200 meter og spesielt i det første heatet, der Salum Kashafali hadde bestetid med 21,40.

Marthe Mjøen Berg deltok også under Oslo Sommerstevne. Ho sprang 400 meter hekk og kom i mål på 1.03,37. Det er over to sekund under kravet til senior-NM.