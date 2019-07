Møter McMaster og Copello i London

Sport

Under Bislett Games dundra Karsten Warholm inn til 47,33 og sette dermed både norsk og europeisk rekord på 400 meter hekk.

I etterkant av løpet måtte Warholm ta det roleg nokre dagar grunna kramper i eine leggen og det blei difor ikkje fleire konkurransar i juni.

Laurdag står han endeleg på startstreken igjen, no i London. Der stiller han under Diamond League-stemnet på London Stadium, sjølv om langhekken ikkje er Diamond League-øving under dette stemnet.

Warholm får likevel brukbar konkurranse i London, der både Kyron McMaster og Yasmani Copello står på startlista. Begge har personlege rekordar på 47-talet, men ingen av dei har nådd dit ned denne sesongen. Denne sesongen er det amerikanske Amere Lattin som har best tid bak Warholm, men hans sesongbeste er på 48,72 og det er dermed liten tvil om at det er Karsten Warholm som er den store favoritten før løpet.

Abderrahman Samba stiller også i London, men han skal først springe søndag. Då på 400 meter utan hekkar.

Warholm sprang også under tilsvarande stemne i 2018. Då leverte han 47,65 og si nest-beste tid i 2018.