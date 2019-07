Populære idrettsskular

Sport

Dimna IL arrangerer også i år idrettsleikar for barn i alderen 7 til 12 år og tilbodet ser ut til å vere populært også denne sommaren. I ei oppdatering på sine Facebooksider skriv Dimna IL at det er 75 deltakarar som er meldt på, men at ein framleis har nokre plassar igjen.

På Hareid prøvar Hareid IL Fotball seg denne sommaren med Fotballcamp for barn frå 2. til 7. klasse.

Dette tilbodet er nytt av året, men Hareid IL har fått god respons og tysdag var det 49 barn som var meldt på til Fotballcampen. Også her er det rom for endå fleire, ifølgje Hareid IL Fotball.