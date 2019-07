Karsten er raskast i verda denne sesongen!

Sport

På ein dag der Jakob Ingebrigtsen allereie hadde levert strålande for norsk friidrett med norsk rekord på 5000 meter var det liten tvil om at forventningane til Karsten Warholm også var store før hans løp på 400 meter hekk på London Stadium laurdag.

At det også var over ein månad sidan sist Warholm sprang i konkurranse dempa ikkje spenninga, ikkje minst sidan hans siste løp var 47,33-løpet under Bislett Games, då Warholm sikra seg den europeiske rekorden på distansen.

Karsten Warholm starta frå sjuande bane i London, med Kyron McMaster i banen innanfor seg. McMaster heldt godt følgje med Warholm på dei første 200–250 metrane på Bislett, men hadde ikkje sjanse til å følgje Dimna-utøvaren inn på oppløpet.

Også i London banka Warholm til frå start og denne gongen klarte ikkje McMaster å følgje etter. Warholm såg svært bra ut på dei første 200, men var så vidt borti ein av hekkane. Ut på oppløpet var det likevel ingen tvil om kven som skulle vinne, men kor raskt kunne det vere?

Jo! I mål kom Warholm på 47,12! Det er årets beste tid på 400 meter hekk! Karsten Warholm er raskast i verda denne sesongen! Det er sjølvsagt også både norsk og europeisk rekord og ei forbetring av hans tidlegare rekord med over to tidelar! Warholm leverer endå ein gong i London!

Årets to andre kanoner på 400 meter hekk, Abderrahman Samba og Raj Benjamin stilte ikkje i London og på førehand var det Kyron McMaster og Yasmani Copello som var venta å bli Warholm sine tøffaste konkurrentar. Ingen av desse var i nærleiken denne gongen. McMaster såg ut til å få kjenning med ein skade og sjølv om Copello sette årsbeste så var han over halvanna sekund bak nordmannen.

No er det framleis fleire månadar igjen til VM, men dersom Warholm kan halde fram denne utviklinga, så er det på ingen måte umogleg å sjå tider frå 23-åringen på 46-talet i løpet av året. 47,12 er til dømes godt over sekundet raskare enn tida som sikra han VM-gullet på same stadion for to år sidan.

- Det hjelper å trene, det er ikkje så mykje meir å seie. Eg var også gira før løpet, eg visste at forholda var gode. Det var nokre småfeil, men det er fantastisk å få ei slik tid og samstundes vite at ein har litt å jobbe med. Vi har augene retta mot endå større ting og det er godt å sjå at planen ser ut til å fungere, fortel Warholm til NRK etter superløpet i London.

Med det fantastiske løpet laurdag er Warholm også den sjuaste raskaste i verda på 400 meter hekk gjennom alle tider.