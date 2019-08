Sport

Det var lenge mållaust i showkampen mellom Hødd sine lag frå 2012 og 1995 på Høddvoll søndag ettermiddag.

Mot slutten av kampen sørga Magnus Myklebust for at dei yngste gjekk av med sigeren: han klarte å overliste Lars Ivar Moldskred, som stod i mål for 1995-laget i andre omgang.

