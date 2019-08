Firemålssiger over Valder

Sport

Hødd sitt andrelag i 4.-divisjon kvinner vann til slutt 6-2 over Valder på bortebane torsdag.

Det var likevel heimelaget som gjekk i føringa, og det allereie etter to minutt, men den tidlege scoringa var berre ein forsmak på det som skulle kome.

Debutant Silje Årsborg Bjåstad, som har kome til Hødd frå Hareid, stod for utlikninga etter fire minutt, før Plamedie Buntu sende Hødd i føringa etter 12. To minutt seinare var laga like langt igjen etter ei scoring frå heimelaget, men derfrå var det Hødd 2 som styrte showet i målprotokollen.

Thea Ertesvåg sette inn 2-3 etter 15 minutt. Deretter gjekk det ei stund utan scoringar, men Anna Tødenes ordna to kjappe mål like før pause og sørga for at bortelaget gjekk til pause på stillinga 2-5.

I den andre omgangen stod Emilie Bjørdal Hasund for omgangens einaste mål og sørga for at det enda 2-6.