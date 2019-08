Hareid tok viktig bortepoeng, medan Hødd 2 sikra ny siger

Sport

Hareid sikra seg eit sterkt bortepoeng då dei fredag spelte 0-0 borte mot Valder. Begge lag hadde sjanser til å avgjere kampen, men verken heime- eller bortelaget klarte å overliste dei to burvaktarane.

Valder hadde rett nok ein ball i nettet etter ein corner på overtid, men dette vart annullert og det enda dermed mållaust på Valdervoll. Uavgjort enda det også då laga møttest på Hareid tidlegare i sesongen, men då med eitt mål til kvart lag. For Hareid sin del betyr poenget at dei kryp litt nærare Emblem på plassen framom seg på tabellen. Det betyr også at Hareid vil passere Emblem på betre målforskjell, dersom Hareid skulle vinne neste vekes oppgjer mellom nettopp desse laga. Den kampen går 30. august på Hareid stadion.

Fredag var det Hødd 2 som møtte Emblem. Bendik Engen sørga for Hødd-leiing i den første omgangen, med det som vart einaste scoringa før pause. I den andre omgangen gjekk Hødd opp i både 0-2 og 0-3, signert Tobias Pettersen Hatløy og Jean-Pierre Elyze-Vital.

0-3 kom etter 62 minutt, men derfrå skulle det berre ta fire minutt før Emblem var heilt med i kampen igjen. Først reduserte dei ein gong ved hjelp av eit sjølvmål, før Marius Tysse Solsletten ordna 2-3.

Nærare kom likevel ikkje Emblem og med i underkant av kvarteret igjen av kampen fiksa Elyze-Vital 2-4 med sitt andre mål i kampen og sitt tredje på to kampar for Hødd 2.

Med dette resultatet klatra rekruttane opp til ein tredjeplass i divisjonen, bak Volda og Bergsøy.