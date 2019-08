Karsten Warholm leverte sitt nest-beste løp nokosinne

Sport

Karsten Warholm har hatt ein imponerande sesong så langt i 2019. 23-åringen har vunne kvart einaste løp han har stilt opp i og senka den europeiske rekorden på 400 meter hekk to gongar. I London leverte han så sterkt som 47,12, sjølv om han ikkje hadde eit heilt optimalt løp.

Warholm stod over lag-EM i Sandnes på grunn av sjukdom, men var tilbake på tartandekket i Paris laurdag. Der var det store forventningar til Dimna-utøvaren og spørsmålet var om Warholm kunne kome i nærleiken av ei tid på 46-talet.

Med Kyron McMaster (nest-best "pers" i feltet) i bana utanfor og TJ Holmes (raskast i feltet denne sesongen, bak Warholm) innanfor seg sette Karsten Warholm i veg i den sjuande banen på det nylagte banedekket i Paris.

McMaster er av dei som kan følge Warholm i starten, dersom han er i form, men Warholm tok innpå tidleg og var forbi før 200 meter passert. Warholm gav full gass, kom først inn på oppløpet og såg ut til å kome fint over alle hekkane. Avslutninga var også god og Warholm sprang inn til si nest-beste tid nokon gong. Tida 47,26 er sju hundredelar betre enn tida han sette europeisk rekord med på Bislett og berre rett over to tidelar bak hans europeiske rekord frå London. Den stabiliteten Warholm viser, med nok eit løp under 47,50, lovar svært godt, både framom Diamond League-finalen om ei veke, og ikkje minst for VM i Doha i september.

Ludvy Vaillant på andreplass sette personleg rekord med 48,30, medan McMaster og Yasmani Copello begge leverte sesongens beste løp, men alle var over sekundet bak den suverene nordmannen.

- Dette var eit veldig bra løp. No har eg blitt stabil på 47-lav. Det er kontinuitet i springinga mi og det har vore planen heile tida, fortel Warholm til NRK.

Med eitt løp igjen denne sesongen, før det som skal skje i Doha, er det framleis ingen som har vore i nærleiken av å slå Warholm. Torsdag kan han få si tøffaste utfordring så langt, då det er venta at Rai Benjamin stiller under Diamond League-finalen. Han har ein personleg rekord som er tidelet raskare enn Warholm, men han har ikkje vore like rask som nordmannen i år.