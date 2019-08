Sport

Ådne Andersen sprang inn til ny personleg rekord på 1500 meter under Brüssels Grand Prix i Belgia laurdag.

Andersen sprang i b-feltet, som han vann, og kom i mål på 3.46,84. Det er ei solid forbetring av hans personlege rekord, då hans tidlegare "pers" var 3.48,29.

Tida er også rett over to sekund betre enn den Andersen klokka inn på under NM på Hamar i byrjinga av august.