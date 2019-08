Over Stokk og Stein for femte gong

Sport

Komande laurdag feirar hinderløpet Over Stokk og Stein femårsjubileum. Martin Hauge-Nilsen, som arrangerer løpet saman med Arve Haugland, fortel at dei håpar mange vil slenge seg med på det arrangørane kallar eit lågterskeltilbod.

– Ein treng ikkje vere supertrent for å delta her. Vi har klasser for ungdom, barn/familie, mosjon og ei konkurranseklasse, fortel Hauge-Nilsen.

Ifølgje arrangørane er dette eitt av få løp i Norge der dei fleste deltakarane er kvinner, og ein har hatt over 60 prosent kvinner blant deltakarane.

Sidan i fjor har det blitt laga nye hinder og det skal også vere snakk om ei overrasking.

Martin Hauge-Nilsen legg ikkje skjul på at nokre av hindera kan vere temmeleg krevjande.

– Vi har også eit strumhinder som har blitt litt berykta.

Samstundes fortel han at dersom det er hinder ein ikkje ønskjer å prøve seg på, så er det mogleg å droppe dei mot å til dømes måtte ta spensthopp eller liknande ”straff”.

Løpet er på 4,5 kilometer, men i konkurranseklassa må ein gjennom to rundar.

” Dette hinderløpet er laga for alle. Enten du er sofagris, bonde, nerd, utrent, mosjonist eller student; her er det viktigaste å utfordre seg sjølv og delta i fysisk aktivitet i saman med andre”, slår arrangørane fast på si nettside.