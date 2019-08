Frisk symjetur på Snipsøyrvatnet

Sport

Søndag ettermiddag la 12 symjarar ut på den om lag fem kilometer lange symjeturen frå demninga i Kaldholen og Snipsøyrvatnet på langs til Holesanden.

Det var om lag 16 grader i vatnet inne ved demninga, men det bles friskt motvind ute på vatnet og det sørga for litt ekstra utfordring for deltakarane.

Likevel kom alle 12 seg velberga gjennom turen. Daniel Slettebakk fortel at det var nokre som kom over tidsgrensa på to timar og 15 minutt, men at dei var følgt opp av følgjebåtane og valde å fullføre.