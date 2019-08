Barne$kirenn og Hareidez gjekk til topps i Tussaligaen

Sport

I helga som vart blei det arrangert sluttspel i Tussaligaen, ein e-sportliga for søre Sunnmøre.

Det er Tussa som sponsar denne turneringa, der ein har hatt med ungdomar frå heile søre.

Totalt har over 200 deltakarar konkurrert i spela CS: GO, Fifa og Rocket League, og fredag og laurdag vart vinnarane kåra. Sluttspelet kunne også følgjast på Tussaligaen sin kanal på strøymetenesta Twitch.

”Lokaloppgjer” i Fifa-finalen

Det vart Ulstein mot Hareid, eller ”Dimna IL” mot ”Hareidez” i finalen av fifaturneringa under Tussaligaen. Emil Vartdal Hareide (Hareidez) møtte Roy Cato Pedersen (Dimna IL). Hareidez tok seg vidare til finalen etter å ha slått Avengers, medan Dimna IL slo ut Los Leones.

I finalen vart det eitt tett oppgjer mellom Hareidez med Juventus og Dimna IL med Belgia, der Dimna IL pressa på for ei utlikning i sluttminutta, men der det var Hareidez som heldt unna og vann 3–2.

Eit lag frå Ulstein var også med i finalen i Rocket League, men det var Herøylaget Metizport som gjekk av med sigeren og Czar. Tobias Skotheim og Alexander Indreflø enda dermed på ein andreplass totalt i turneringa.

Barne$kirenn til topps

Ulstein var også godt representert på laget som til slutt stakk av med sigeren i CS: Go. Ifølgje arrangørane måtte ein til med ein ekstra kamp for å avgjere finalen mellom Metizport og Barne$kirenn etter at laga låg likt etter to kampar.

I den avgjerande kampen var det Barne$kirenn som var sterkast og dermed kunne Martin ”Ionic” Vik frå Volda, Oscar ”Oskar” Aglen frå Ulstein, Philip ”Phavela” Overvåg frå Ulstein, Håvard ”Supermoen” Berge Moen frå Vanylven, Ingebrigt ”SpeCtr” Ulstein frå Ulstein, Mats ”Braun” Brun frå Ulstein og Magnus ”meph” frå Ulstein juble for siger i Tussaligaen.

Med det er den første sesongen av Tussaligaen over, men ein ny sesong skal starte opp i løpet av hausten.

Det er mogleg å sjå opptak av finalane på Tussaligaen sin twitch-kanal.