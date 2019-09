Månadens utøvar

Sport

Karsten Warholm leverte imponerande i august, med to sigrar under NM på Hamar, på 400 meter hekk i Diamond League i Paris, samt under Diamond League-finalen i Zürich.

Der sprang Warholm seg også inn til tidenes nest-raskaste tid på distansen med 46,92. På bakgrunn av dette vart Warholm stemt fram som månadens mannlege utøvar i det europeiske friidrettsforbundet si kåring.

Kongepokal for femte gong HAMAR: Med prestasjonar i ypparste verdsklasse var det ingen som kunne truge Karsten Warholm i kampen om kongepokalen.