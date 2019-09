Hjelmeseth avgjorde for Hødd

Sport

Etter å ha slått Vidar, Levanger og Bryne i sine tre siste kampar gjekk turen til Sola for Hødd søndag. Heimelaget er desperate etter poeng, ettersom dei før kampen låg tre poeng bak Brattvåg like over nedrykksstreken. Med berre seks kampar igjen av sesongen har Sola verkeleg fått dårleg tid med å skaffe seg dei nødvendige poenga for å overleve.