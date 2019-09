– Viktig å få fram patriotismen

Sport

Søndag kjem opprykksjagande Fredrikstad på besøk til Høddvoll. «Aristokratane» i norsk fotball var det første laget som møtte Hødd til seriekamp på Nye Høddvoll, tilbake i 2015. Då møtte det over 2300 tilskodarar på kampen, men ut frå Hødd sine tilskodartal i år, skal det ein del til for at ein kjem i nærleiken denne gongen.