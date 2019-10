– Det er fantastisk

Sport

Det har vore nokre hektiske dagar i Qatar for Karsten Warholm, som måndag sikra sitt andre VM-gull på 400 meter hekk og forsvarte tittelen frå London-VM i 2017. Tysdag kunne han henge det ferske VM-gullet rundt halsen og no kan han sette punktum for det som har vore ein eineståande sesong av 23-åringen.