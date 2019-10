Shroot og Sansara senka Nardo

Sport

Hødd tapte 1–2 for FFK sist helg, men har vore gjennom ein bra periode i det siste, der det vart fire strake sigrar før FFK-kampen. Søndag gjekk turen til Nissekollen for bortemøtet med Nardo. Hødd slo Nardo 4–0 i heimekampen tidlegare i sesongen, men scoringane kom først etter at Nardo vart reduserte til ti mann.