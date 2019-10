Sjå Hødd - Egersunds

Sport

På sine seks siste kampar har det blitt fem sigrar for Hødd. Søndag ventar Egersunds IK heime på Høddvoll og eit møte med to av dei mest målfarlege spelarane i avdelinga. Markus Naglestad, som spelte i Hødd i 2019, er toppscorar i 2.-divisjon avdeling 1 med sine 23 mål. I tillegg har Bubacarr Sumareh notert seg for 14.