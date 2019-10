Sjå Byåsen - Hødd

Sport

Laurdag ettermiddag spelar Hødd sesongens siste bortekamp. Turen går til Trondheim for bortemøtet med Byåsen, som Hødd slo heile 5-0 tidlegare i sesongen. Byåsen er allereie klare for neste års 3.-divisjon, medan Hødd kjempar om ei best mogleg plassering.