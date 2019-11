Otterlei blir ny dagleg leiar i Brattvåg

Sport

Etter mykje turbulens i Hødd, og til dels på grunn av eit dårleg forhold til styreleiar i Hødd Fotball, Ivar Morten Normark, sa Oddmund Otterlei opp stillinga si som dagleg leiar i klubben i januar i år.

Han byrja i stillinga som rektor ved Hildre Montessoriskole - og gjekk med det tilbake til skuleverket. Han kom til Hødd i 2017 frå stillinga som rektor ved Brattvåg ungdomsskule.

Men - no skal han derimot inn igjen i fotballen - nærare bestemt tilbake til moderklubben Brattvåg. Men no som dagleg leiar, ikkje trenar - som han har vore tidlegare. Otterlei har heile 375 A-lagskampar som spelar for klubben.

Otterlei tek til som ny dagleg leiar frå og med 1. februar 2020.