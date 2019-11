Spring Nordisk Meisterskap i Finland

Sport

Søndag stiller Ådne Andersen som ein av fire norske herreløparar under Nordisk Meisterskap i terrengløp i Heinola i Finland. Herreklassen går over 9,18 kilometer. Andersen sprang seg inn til ein fjerdeplass under NM i Terrengløp.

Andersen viste nyleg svært god form då han sette ny løyperekord i Grimstadvatnet Rundt og slo den 15 år gamle rekorden til Marius Bakken.

