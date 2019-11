Blant finalistane i internasjonal kåring

Sport

Karsten Warholm har allereie fått prisen som årets mannlege friidrettsutøvar i Europa, i regi av det Europeiske friidrettsforbundet.

No er han blant dei fem finalistane som står att når det internasjonale friidrettsforbundet IAAF skal dele ut prisen til årets mannlege friidrettsutøvar.

Det er ikkje smågutar Warholm kjempar mot. Joshua Cheptegei (Uganda), som vann terreng-VM, VM-gull på 10.000 meter og 5000 meteren under Diamond League-finalen. Sam Kendricks (USA) vann stavkonkurransen under VM i Doha, samt Diamond League-finalen. Eliud Kipchoge (Kenya) vann London Maraton på 2:02:37 i tillegg til å verte første mann under to timar på maraton, under eit spesialarrangement i Wien der målet var å bryte den magiske grensa. Noah Lyles (USA) vann VM-gull på 200 meter og 4x100 meter stafett, pluss Diamond League-finalane på både 100 og 200 meter.

Men Karsten Warholm sine merittar er heller ikkje småtteri. Han vann alle løp han stilte på i løpet av 2019, inkludert VM-finalen på 400 meter hekk og finalen på 400 meter under innandørs-EM i Glasgow. Han vann også Diamond League-finalen på 400 meter hekk, der han sprang inn til tidenes nest-beste tid på distansen.

Prisen blir delt ut under World Athletics Awards 2019 i Monaco 23. november.