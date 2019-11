Sport

Tysdag kveld er det klart for årleg møte, tidlegare årsmøte, i Hareid IL Fotball. Møtet går føre seg i festsalen på Hareid klubbhus.

Under møtet vil det mellom anna bli lagt fram årsmeldingar og rekneskap for dei ulike gruppene, det skal vedtakast budsjett for 2020 og veljast styre i fotballgruppa.

Sjå Hareid IL sine nettsider for fullstendig saksliste.

I helga vart det klart at Hareid IL Fotball sitt herrelag framleis skal spele i 4.-divisjon: