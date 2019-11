Fjellorienteringa får 25 postar neste år

Sport

Innsendt:

Det var som vanleg fullt hus på Hareid klubbhus torsdag 14. november då premiane i årets fjellorientering skulle delast ut – og med den spennande gåvekort-uttrekkinga til slutt.

Men dei frammøtet fekk også vere med på å stemme over kor mange postar denne trimaktiviteten skal ha i 2020. Trimgruppa i Hareid IL sette i år ut 30 postar i fjellheimen – og markerte med det også at det var sesong nummer 30.

Ei avrøysting både på facebook og på sjølve premiefesten resulterte i 80 stemmer for 25 postar, 55 stemmer for 30 postar og 12 stemmer for å trappe ned frå 30 til 25 postar (med 1 post i året).

Så då blir det 25 postar i 2020.

I år selde trimgruppa 410 kartmapper, som er ein liten nedgang frå dei siste åra. Då innleveringsfristen gjekk ut hadde 233 deltakarar levert inn utfylte kart. Av desse 233 hadde 87 fått med seg alle 30 postane.

I tillegg til at dei yngste (til og med 15 år) fekk A- og B-krystallar for 19 og 12 postar, vart det delt ut tilsaman 38 pokalar for 5, 10, 15, 20, 25 og 30 års deltaking. Jan Bigset har vore med i alle 30 sesongane og vart dermed den første til å få den høgthengande 30-årspokalen. Trimgruppa kjøper inn pokalar som er trinnvis større etter kor mange deltakarår dei representerer. No viste det seg at premieleverandøren ikkje hadde større pokalar enn 25-årspokalen. Derfor vart 30-årspokalen ein spesiell glasspokal med inngravering. Odd Elvanes, som har 29 deltakarår, ligg an til å få denne pokalen neste år.

Her er pokalvinnarane i 2019:

30 ÅR (1): Jan Bigset.

25 ÅR (1): Jorunn Ulstein.

20 ÅR (2): Signe Herborg Bjåstad, Gunn Brandal Røyset.

15 ÅR (3): Henrik Fjelly, Oddrun Fjelly, Nikoline Bjåstad Hustadnes.

10 ÅR (16): Sindre Bjåstad, Trond Ellingsen, Aslaug Holstad, Inger Anne Karlsbakk, Oddbjørn Karlsbakk, David Levi Karlsen, Åge Karlsen, Margrethe Longva, Helge Myklebust, Jarle Ringstad, Jenny Helene Røyset, Marita Røyset, Dagny Vartdal, Bjørnar Veddegjerde, Patrick Veddegjerde, Stine Veddegjerde.

5 ÅR (15): Nancy Bergseth, Hanna Johnsen Bigset, Ida Therese Brubakk, Inger Johanne Drevland, Sigrid Brandal Drevland, Gerd Gaasø, Jorunn Haddal, Beathe Pilskog Holstad, Maria Bjåstad Hustadnes, Jan Høgstavoll, Ben Are Kragseth, Trine Pilskog, Alida Jonsrud Rise, Leander Jonsrud Rise, Tobias Jonsrud Rise. Synne Selvåg Larsen.





Den populære gåvekort-uttrekkinga fekk desse vinnarane:

Sølvi Moldskred, Tor Håbakk, Grethe H. Hasund, Vilde Slettevoll, Stella Øvrelid Skeide og Edgar Fjelle.

Det vart også tid til ei god matykt med peparkaker, sjokoladar, mandarinar og god drikke.

Då satsar på nytt til våren!

Hareid IL Trim