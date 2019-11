– Fokuset er utvikling

Sport

Både denne og førre veke har Hødd hatt ei rekkje prøvespelarar på besøk på Høddvoll, for å best mogleg få kartlagt potensielle nye spelarar. Samstundes er det også spelarar i Hødd-troppen som har interesse rundt seg frå andre klubbar, og både Bendik Rise og Daniel Eid har den siste tida vist seg fram for klubbar på høgare nivå.