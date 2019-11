Andersen og Ingebrigtsen lagt til i EM-troppen

Sport

Onsdag la Norges Friidrettsforbund ut troppen som skal representere Norge under EM i terrengløp. Meisterskapen blir arrangert i Lisboa 8. desember.

Noko overraskande var det berre langrennsløparen Didrik Tønseth som var registrert av seniorløparar på herresida, men torsdag skriv friidrettsforbundet på sine nettsider at tre utøvarar til er meldt på i seniorklassen, medan Jakob Ingebrigtsen er meldt på i U20-klassen.

Dei tre herreløparane som vart meldt på er Filip Ingebrigtsen, Pål Svela og Dimna-utøvaren Ådne Andersen frå Hareid.

For dei to Ingebrigtsen-brørne, samt Didrik Tønseth, vil avklaring rundt deltakinga kome over helga.

Ådne Andersen har imponert stort i fleire løp denne hausten. Han tok mellom anna ein fjerdeplass i terreng-NM, der Henrik Ingebrigtsen vann framom Didrik Tønseth. Andersen har også vunne halvmaraton under Oslo Maraton og ikkje minst sikra seg løyperekorden i Grimstadvatnet rundt. Han kom også på ein åttandeplass under nordisk terrengmeisterskap i Finland.

Den norske troppen til terreng-EM ser dermed slik ut:

Menn senior – 10225 meter:

Didrik Tønseth, Mosvik IL

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL

Ådne Andersen, Dimna IL

Per Svela, IL Gular



Menn U23 – 8225 meter:

Kasper Fosser, Heming

Simen Halle Haugen, IL Runar

Narve Gilje Nordås, Sandnes IL

Fredrik Sandvik, Askim IF



Menn U20 – 6225 meter:

Ibrahim Buras, Lillehammer IF

Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF

Jonatan Vedvik, Tønsberg FIK

Håkon Stavik, Ålesund FIK

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL



Kvinner senior – 8225 meter:

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

Sigrid Jervell Våg, IL i BUL

Maria Sagnes Wågan, IK Tjalve