IL Hødd får flest momskroner i Møre og Romsdal

Sport

Det viser seg at utbetalingane til idretten i Norge blir rekordstor i 2019 - etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet torsdag offentleggjorde tildelinga av kompensasjon for vare- og tenestemoms for 2018. Totalt blir det betalt ut 471,2 millionar kroner til 5.551 klubbar.

I alt 344 idrettslag i Møre og Romsdal får utbetalt 24,5 millionar kroner i byrjinga av veke 52 - og aller mest av dei alle får breiddeklubben IL Hødd, heile 669.105 kroner. Lenkje til tala finn du her. (Ekstern lenkje).

Brattvåg Idrettslag kjem nærmast, med 668.062 kroner. Det kjem fram i ei pressemelding frå Norges Idrettsforbund

Dimna IL frå 142.103 kroner, medan det i Hareid er Hareid Idrettslag som får mest - 251.839 kroner.

Slik blir momskompensasjonen til idrettslaga i Ulstein og Hareid:

Ulstein

IL Hødd - 669.105 kroner

Dimna IL - 142.103 kroner

Hasundgot IL - 130.882 kroner

Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb - 12.269 kroner

Ulstein Seilforening - 9.748 kroner

Ulstein og Omegn Sykkelklubb - 5.829 kroner

Hareid

Hareid Idrettslag - 251.839 kroner

Sunnmøre Golfklubb - 132.625 kroner

Hjørungavåg Idrettslag - 11.160 kroner

Hjørungavåg Pistolklubb - 10.367 kroner