Sport

I løpet av helga blir det klart kva avdeling Hødd skal spele i neste sesong, og kva lag dei blåkvite møter i serien i 2020.

Under Cupfinalehelga i Oslo skal det også arrangerast medlemsmøte for klubbleiarar i Divisjonsforeningen og det er her avdelingsoppsetta for både 2.-divisjon og 3.-divisjon blir presentert.