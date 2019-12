Törnqvist får utvida ansvar for breiddesatsinga

Sport

Hødd er i full gang med å få på plass ein ny organisasjonsplan. Ikkje alt er landa på noverande tidspunkt, men under medlemsmøtet på Høddvoll måndag vart Jesper Törnqvist presentert som sportssjef for breiddefotballen i Hødd. Törnqvist har det siste året vore trenar for Hødd sitt rekruttlag, samt utviklingsleiar for jentefotballen. No skal den tidlegare Hødd-kapteinen få eit utvida ansvarsområde.