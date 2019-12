To tøffe kampar for Hødd

Sport

Det blir både heimekamp og ein sunnmørsduell på bortebane for Hødd sine handballdamer i 3.-divisjon denne helga.

Først ut er heimekampen i Ulstein Arena mot Kristiansund laurdag. Deira siste kamp var 32-19 sigeren over Bergsøy i Braathallen 1. desember, eit lag som Hødd tapte 18-26 for sist helg. Kristiansund har vunne fem av sine åtte kampar så langt denne sesongen.

Siste kamp før jul for Hødd-damene går i Voldahallen søndag. Då møter Hødd Volda 2, som har eit par tidelgare Hødd-spelarar i stallen, og der Thale Sandanger Veddegjerde var Volda 2 sin toppscorar i 33-18 sigeren over Bergsøy sist helg. Då teikna også Sara Oline Ringstad seg for fire scoringar for Volda 2.