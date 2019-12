Ny fotballjobb for Nevstad

Sport

André Nevstad har takka ja til jobben som dagleg leiar i fotballklubben Mjøndalen. Det skriv klubben sjølv på sine nettsider.

Han tek over etter Kenneth Karlsen, som tidlegare i haust sa opp si stilling i Eliteserieklubben.

– Det har vore ein krevjande prosess å finne ein erstattar for Kenneth Karlsen, men styret er overbeviste om at André er den rette kandidaten med sin bakgrunn som fotballspelar, sportsleg leiar og dagleg leiar i ein klubb som styrast etter mange av de same verdiar som MIF. Vi meiner å ha funne den kandidaten som kan bidra til at MIF blir i toppfotballen i mange år framover, seier Mjøndalen sin styreleiar Trond Tostrup til klubben sine nettsider.

André Nevstad slutta i jobben som sportssjef i Hødd våren 2019 og har jobba ved Sparebanken Møre si avdeling i Ulsteinvik sidan då. No er det altså klart at det blir ny fotballjobb for mannen med flest kampar for Hødd.

– Etter å ha hatt nokre møter med styret og leiinga, så har eg blitt sjarmert av klubben og følte for å vere ein del av det. Eg trur vi kan vere ein god match. Eg er ein lagspelar og liker å jobbe med folk og få til ting saman. Samtidig er det ein krevjande jobb å ta på seg, men den gode dialogen med Kenneth og alle de dyktige folka i klubben gir meg tryggleik, seier Nevstad ifølgje Mjøndalen sine nettsider.