To spelarar sikra inn mot 2020-sesongen

Fredag føremiddag annonserte Hødd på sine nettsider at Preben Sætre og Robin Hjelmeseth blir i Hødd også neste sesong.

- Eg gler meg verkeleg til å starte på ein ny sesong! Det er godt å få landa dette før juleferien. Vi har fått inn ein dyktig trenar i Kevin (Knappen) og eg håpar og trur at vi som lag og klubb tek nye steg neste år, seier Sætre.

- Det er fint å ta juleferie og vite at alt er på plass. Den nye sesongen kan ikkje kome fort nok - eg gleder meg veldig. Sidan eg kom heim i 2017 har eg hatt ett mål for auge, og det er å bidra til at klubben klubben rykker opp. Så skal eg gi alt for at vi lykkast, konstaterer Hjelmeseth.

Hjelmeseth kan spele i fleire roller offensivt i bana, men har primært blitt rekna for å vere ein spiss. Preben Sætre er ein typisk vingback som kan spele på begge sidene.

Dette hadde den nye Hødd-trenaren, Kevin Knappen, å seie om at Sætre blir med neste sesong.

- Vi er meget godt nøgde med å kunne meddele at Preben også er med i 2020. Preben er ein spelar med gode kvaliteter, lojal og gir alltid 100 % for medspelarar, klubben og supporterane. Vi gler oss til å ta nye steg saman!

Knappen er også godt nøgd med at Hjelmeseth fornyar si kontrakt med klubben.

- Vi er veldig glade for å kunne meddele at Robin Hjelmeseth fornyar si kontrakt med Hødd. Ein hardtarbeidande lokal spelar med hjartet i klubben, og som framleis har svolten i seg.

