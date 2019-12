Desse laga gjekk til topps i Nattcupen 2019

Sport

Finalekampane i Nattcupen tok til med finalen i ungdomsklassen klokka 09.30 laurdag morgon.

Der var det Gongspærre som slo til med ein solid 6-0 siger over Litt over leggetid - og som enda som ein høgst fortent vinnar i ungdomsklassen. Erik Kleven Flø scora heile tre av måla, Kyrre Meinseth to og Syver Skeide eitt.

Like etter det oppgjeret var det klart for bataljen mellom Egenverdi og Tonull i kvinneklassen. Vinnarlaget blei til slutt Egenverdi, etter at dei vann 2-1. Kine Strande scora først, for sitt Tonull - men Anna Aahjem banka inn to mål slik at Egenverdi til slutt kunne juble for klassesiger.

I finalen i herreklassen slo Gyazo til med ein knipen 1-0 siger over Gullknappen. Henrik H. Holstad scora kampens einaste mål.