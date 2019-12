Årets ultraløpar for fjerde år på rad

Sport

Det er liten tvil om at Therese Falk er landets ubestridte ultraløpardronning. Måndag vart det klart at ho er stemt fram som årets kvinnelege ultraløpar, og det for fjerde året på rad.

Etter årets sesong er ikkje det så rart, sidan Falk mellom anna sikra seg ein sterk 14.-plass under VM i 24-timarsløp i franske Albi. Det blei også NM-gull under Bislett 24-timars, der Falk sprang heile 234,27 kilometer i løpet av 24 timar.

I løpet av året har Falk også mellom anna vunne Bømlo Ultrafestival.

I ein e-post til Vikebladet Vestposten seier Falk at det er ei stor ære å bli stemt fram som årets ultraløpar.